Andrea Zenga | i commenti dell’ex gieffino sul passato di Rosalinda Cannavò

Ad ogni modo, già Rosalinda Cannavò ehanno smentito la loro partecipazione a Temptation, rattristando così molti fan e telespettatori. Ecco dunque che ora anche Giulia Salemi, nel corso ...Un amore nato quasi in sordina, nessuno infatti si aspettava che nella casa del Grande Fratello Vip potesse mai nascere un sentimento tra i due concorrenti,e Rosalinda Cannavò . I motivi erano molteplici, che vanno dall'impegno sentimentale di Rosalinda all'esterno della casa, con il suo compagno storico Giuliano Condorelli, fino a quel ...Andrea Zenga ha commentato il passato della sua fidanzata Rosalinda Cannavò, da quando si chiamava Adua Del Vesco alle finte storie con i Vip Ospite a Non Succederà Più su Radio Radio, Andrea Zenga si ...Un amore nato quasi in sordina, nessuno infatti si aspettava che nella casa del Grande Fratello Vip potesse mai nascere un sentimento tra i due concorrenti, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.