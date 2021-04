Ancora lavori: il ponte San Michele chiude per tre notti dalle 22 alle 6 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il ponte San Michele, tra i Comuni di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda, chiude per tre notti: a comunicarlo è il settore Viabilità della Provincia di Bergamo, con un’ordinanza emanata martedì 13 aprile. Il motivo risiede nella necessità di rimuovere materiali dal cantiere operativo sull’arco rampante/pile 2 e 5 del ponte, attività che richiede la completa assenza di traffico veicolare. La Provincia ha quindi diposto la chiusura nella fascia oraria 22-6 tra venerdì 16 e sabato 17 aprile, tra venerdì 23 e sabato 24 aprile e tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile. L’ultima chiusura si era resa necessaria a fine marzo, per l’attività inversa di approvvigionamento dei materiali al servizio del cantiere. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 14 aprile 2021) IlSan, tra i Comuni di Calusco d’Adda e Paderno d’Adda,per tre: a comunicarlo è il settore Viabilità della Provincia di Bergamo, con un’ordinanza emanata martedì 13 aprile. Il motivo risiede nella necessità di rimuovere materiali dal cantiere operativo sull’arco rampante/pile 2 e 5 del, attività che richiede la completa assenza di traffico veicolare. La Provincia ha quindi diposto la chiusura nella fascia oraria 22-6 tra venerdì 16 e sabato 17 aprile, tra venerdì 23 e sabato 24 aprile e tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile. L’ultima chiusura si era resa necessaria a fine marzo, per l’attività inversa di approvvigionamento dei materiali al servizio del cantiere.

