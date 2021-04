Anche Outriders ha la sua dose di...'terrapiattisti' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Outriders è un titolo di fantascienza con tutti gli elementi che piacciono ai fan del genere: armi hi-tech, esplorazione spaziale, tecnologia all'avanguardia, colonizzazione extra-planetaria e molto altro. Tuttavia, Anche se si tratta di una narrazione futuristica e con concetti molto chiari, alcuni dettagli non sembrano essere usciti dal passato, come nel caso del cattivo terrapiattista Giovanni "Hailstorm" Russo. Hailstrom è un mercenario situato nella regione innevata di Eagle Peaks ed è un obiettivo per una taglia. Durante l'intero evento - dall'accettazione della missione fino alla sua chiusura -, non viene chiarito alcun approfondimento del personaggio, quindi per il giocatore l'obiettivo è abbastanza semplice: eliminare il bersaglio. Tuttavia, dopo aver completato l'attività, il diario del gioco viene aggiornato automaticamente, ricevendo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021)è un titolo di fantascienza con tutti gli elementi che piacciono ai fan del genere: armi hi-tech, esplorazione spaziale, tecnologia all'avanguardia, colonizzazione extra-planetaria e molto altro. Tuttavia,se si tratta di una narrazione futuristica e con concetti molto chiari, alcuni dettagli non sembrano essere usciti dal passato, come nel caso del cattivo terrapiattista Giovanni "Hailstorm" Russo. Hailstrom è un mercenario situato nella regione innevata di Eagle Peaks ed è un obiettivo per una taglia. Durante l'intero evento - dall'accettazione della missione fino alla sua chiusura -, non viene chiarito alcun approfondimento del personaggio, quindi per il giocatore l'obiettivo è abbastanza semplice: eliminare il bersaglio. Tuttavia, dopo aver completato l'attività, il diario del gioco viene aggiornato automaticamente, ricevendo ...

