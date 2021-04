"Amo la divisa, che cosa rappresenta". Antonella Clerici asfalta Michela Murgia: la lezione a chi disprezza i militari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Antonella Clerici sta dalla parte di tutte quelle categorie di lavoratori che sono state massacrate dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. In collegamento con Bianca Berlinguer, nella puntata di ieri, martedì, sera 13 aprile di CartaBianca, su Rai 3, la conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha tuonato: "Chi ha il posto fisso ha delle certezze economiche, ma gli artigiani, i ristoratori e i lavoratori del turismo sono disperati". Quindi, ha aggiunto, "non si può far finta di niente, bisogna aiutarli. Aprire e poi chiudere crea ancora più caos". Detto questo la Clerici sostiene Mario Draghi, "un tecnico super partes, un uomo con uno standing internazionale importantissimo. Noi ci fidiamo di lui, più che di un politico. È l'uomo giusto al momento giusto. Mi piace il fatto che comunichi solo quando sia giusto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)sta dalla parte di tutte quelle categorie di lavoratori che sono state massacrate dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronavirus. In collegamento con Bianca Berlinguer, nella puntata di ieri, martedì, sera 13 aprile di CartaBianca, su Rai 3, la conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha tuonato: "Chi ha il posto fisso ha delle certezze economiche, ma gli artigiani, i ristoratori e i lavoratori del turismo sono disperati". Quindi, ha aggiunto, "non si può far finta di niente, bisogna aiutarli. Aprire e poi chiudere crea ancora più caos". Detto questo lasostiene Mario Draghi, "un tecnico super partes, un uomo con uno standing internazionale importantissimo. Noi ci fidiamo di lui, più che di un politico. È l'uomo giusto al momento giusto. Mi piace il fatto che comunichi solo quando sia giusto ...

