Amici 20, Rosa Di Grazia si sfoga: "Ricevo minacce di morte"

La ex concorrente di Amici 20, Rosa Di Grazia, una delle concorrenti più discusse di questa edizione, comunica ai suoi fan che riceve minacce di morte da alcuni haters. 

Rosa Di Grazia ad Amici

La ballerina Rosa Di Grazia ha avuto un percorso lineare fin dall'inizio. Scelta da Lorella Cuccarini ha sempre affrontato e superato le sfide che le si ponevano davanti, ancor prima del serale. Nonostante ciò, è stata spesso criticata sia dentro che fuori dal programma. In primis, dalla maestra Celentano che ha sempre detto ciò che pensava su di lei, artisticamente parlando, senza peli sulla lingua.

