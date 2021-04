Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: "L'ultimo commento che faccio..." (Di mercoledì 14 aprile 2021) ... che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, lo studio della danza non si deve mai fermare… Leggo.it Leggi su ildecoder (Di mercoledì 14 aprile 2021) ... che rappresenta un punto di partenza e non di arrivo, lo studio della danza non si deve mai fermare… Leggo.it

Advertising

lamescolanza : Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: «L'ultimo commento che fa… - teresacapitanio : Carolyn Smith arrabbiatissima per la polemica di Amici e Martina: “Vi sembra giusto che Tommaso sia fuori?” - TweetNotizie : Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: «L'ultimo commento che fa… - infoitcultura : Amici: Carolyn Smith critica la ballerina di latino Martina Miliddi - infoitcultura : Amici 20, ‘cattiveria gratuita’: Carolyn Smith sbotta su IG dopo il post su Martina e i giudici del serale -