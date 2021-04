Amici 20, Carolyn Smith nella bufera per il post su Martina Miliddi dice “Io non ho … “ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata di Amici il serale, andato in onda sabato 10 aprile 2021, un personaggio piuttosto noto del mondo dello spettacolo sembra abbia commentato l’esibizione di Martina Miliddi. Questo post sembra non sia piaciuto tanto ai fan della giovane ballerina e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza. Amici 20, Carolyn Smith scatena la polemica La presidentessa di Giuria di Ballando con le stelle, sembra che dal suo account Instagram abbia voluto dare un proprio giudizio personale sulla sfida di ballo latino americano andato in scena proprio ad Amici, su Canale 5. La sfida vedeva contrapposto da una parte Martina Miliddi e ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel corso dell’ultima puntata diil serale, andato in onda sabato 10 aprile 2021, un personaggio piuttosto noto del mondo dello spettacolo sembra abbia commentato l’esibizione di. Questosembra non sia piaciuto tanto ai fan della giovane ballerina e sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.20,scatena la polemica La presidentessa di Giuria di Ballando con le stelle, sembra che dal suo account Instagram abbia voluto dare un proprio giudizio personale sulla sfida di ballo latino americano andato in scena proprio ad, su Canale 5. La sfida vedeva contrapo da una partee ...

Advertising

BaritaliaNews : Amici 20, Carolyn Smith nella bufera per il post su Martina Miliddi dice “Io non ho … “ - maybea18 : Se Martina è arrivata fino a qui non è colpa sua e se ritenete un’ingiustizia che lei sia dentro e altri no, sappia… - lamescolanza : Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: «L'ultimo commento che fa… - teresacapitanio : Carolyn Smith arrabbiatissima per la polemica di Amici e Martina: “Vi sembra giusto che Tommaso sia fuori?” - TweetNotizie : Amici 20, Carolyn Smith torna sui social dopo la polemica per il post su Martina Miliddi: «L'ultimo commento che fa… -