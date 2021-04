Amadeus ‘si sdoppia’: momento tutto da ridere a I Soliti Ignoti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una puntata decisamente particolare quella andata in onda a I Soliti Ignoti: finale con sorpresa e ‘sdoppiamento’ per Amadeus: cos’è successo Una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena, andata in onda oggi a I Soliti Ignoti, il popolare ed amatissimo programma condotto dal bravo e noto Amadeus: prima lo ‘sdoppiamento’, per così Leggi su youmovies (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una puntata decisamente particolare quella andata in onda a I: finale con sorpresa e ‘sdoppiamento’ per: cos’è successo Una nuova puntata ricca di sorprese e colpi di scena, andata in onda oggi a I, il popolare ed amatissimo programma condotto dal bravo e noto: prima lo ‘sdoppiamento’, per così

Advertising

milafiordalisi : #goria a #isolitiignoti non ne azzecca e si professa pure esperto di #scacchi. #amadeus: 'Non era mai capitato' - CristinaLilla1 : @IBeefsquatch Comunque si vede che Amadeus non vede l'ora di finire la puntata - giogiona72 : @Monica27b Amadeus si vuole suicidare,Goria si è fatto di acidi #isolitiignoti - Nonsocomemichi6 : Amadeus si è arreso ??#isolitiignoti - sono_Exy : RT @hunnyhyungu: So che non è colpa di Amadeus, ma ci vorrebbero delle scusa da parte sua e di tutto il cast dei Soliti Ignoti per questq m… -