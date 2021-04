All’origine di Ubi Banca “un patto tra gentiluomini” | che non convince la Procura

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre sei ore non sono bastate martedì al pm Paolo Mandurino, affiancato daltore capo Antonio Chiappani, per concludere la requisitoria della complessa indagine sulla nascita nel 2007 di Ubiche ha portato a processo una trentina di persone. Tra i banchi dell’aula magna della facoltà di ingegneria di Dalmine, scelta come sede del processo per evitare il rischio di contagi, ci sono tanti avvocati. Pochi gli imputati presenti, nelle prime file però c’è Giovanni Bazoli, tra gli artefici insieme a Emilio Zanetti della fusione tra la bergamasca BPU– Banche Popolari Unite e la brescianaLombarda e Piemontese. Proprio il nocciolo dell’inchiesta delladi Bergamo (avviata dal pm Fabio Pelosi e dal compiantotore Walter Mapelli), ...