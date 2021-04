Alitalia, sul tavolo del Governo anche il lancio della newco Ita senza l’ok di Bruxelles (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha detto che in merito alla trattativa con la Commissione europea su il Governo non accetterà l’accordo su Alitalia se “non si arriverà a un compromesso ragionevole in termini di prospettive industriali e di sostenibilità”. “Ci muoviamo entro in confini molto stretti e il tempo gioca contro di noi – ha spiegato durante il question time alla Camera – perché a brevissimo ci sarà la cosiddetta sentenza sui prestiti ponte e il giudizio sugli aiuti di Stato intervenuti purtroppo in epoca in cui questo non era consentito”. “Ci troviamo con un mandato che il Parlamento ha dato al Governo di creare una nuova struttura con capitale sociale pubblico che però deve passare al vaglio della Commissione. Di qui una negoziazione in corso che ha avuto momenti ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha detto che in merito alla trattativa con la Commissione europea su ilnon accetterà l’accordo suse “non si arriverà a un compromesso ragionevole in termini di prospettive industriali e di sostenibilità”. “Ci muoviamo entro in confini molto stretti e il tempo gioca contro di noi – ha spiegato durante il question time alla Camera – perché a brevissimo ci sarà la cosiddetta sentenza sui prestiti ponte e il giudizio sugli aiuti di Stato intervenuti purtroppo in epoca in cui questo non era consentito”. “Ci troviamo con un mandato che il Parlamento ha dato aldi creare una nuova struttura con capitale sociale pubblico che però deve passare al vaglioCommissione. Di qui una negoziazione in corso che ha avuto momenti ...

