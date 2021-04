Alitalia | la protesta dei lavoratori | “Posti a rischio e già senza stipendio Ita è progetto nato morto” E portano la bara al Mise

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Undicimilalicenziamento,contare l’indotto. Migliaia rimasti giàa marzo, o con pochi euro in busta paga. E, con le risorse finite, ormai – spiegano i sindacati – aè ormai l’operatività di. Così in migliaia di dipendenti si sono ritrovati di fronte alla sede del Ministero dello Sviluppo economico, a Roma, perre, bloccando Via Veneto in corteo, denunciando l’asdi unstrutturale che possa permettere il rilancio della compagnia di bandiera. “Ita è un“, c’è chi ha rivendicato. Altri si sono scagliati contro i paletti messi dall’Ue: “Sta cercando di favorire ...

La" tra i manifestanti i dipendenti di, Air Italy, Norwegian, Ernest Airlines e Blue Panorama " ha bloccato il traffico in Via Veneto. Tra le rivendicazioni dei sindacati c'è la ...Ladei dipendenti davanti al Mise, il ministro Giorgetti: "Settimana decisiva per la compagnia" "Non abbiamo aspettative", dicono i dipendenti dial Corriere della Sera . "...Potrebbe essere questa la settimana decisiva per le sorti di Alitalia. Mentre continua il dialogo tra il governo e l’Unione Europea, finora poco proficuo, i lavoratori scendono in piazza, ancora sotto ...Alitalia, lavoratori in piazza a Roma: sit in davanti al Mise. Nuova giornata di proteste in quel della Capitale. Quest’oggi è il turno dei... MONTI 31enne precipita dalla finestra di un B&B e muore.