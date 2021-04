Alfonso Signorini confermato al GF Vip 6 fa il primo probabile nome delle nuova edizione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è finito da appena un mese, ma pare che gli ingranaggi del reality di Canale 5 si siano già rimessi in moto. Alfonso Signorini ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi, ha svelato il primo nome che forse sarà nel cast. Il direttore di Chi vuole a tutti i costi che Gaia Zorzi entri nella casa più spiata d’Italia. “La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Anzi il primo nome te lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”. Tommaso ha risposto al suo ospite dicendo che metterà una buona parola ... Leggi su biccy (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è finito da appena un mese, ma pare che gli ingranaggi del reality di Canale 5 si siano già rimessi in moto.ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi, ha svelato ilche forse sarà nel cast. Il direttore di Chi vuole a tutti i costi che Gaia Zorzi entri nella casa più spiata d’Italia. “La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento per la prossima. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un. Anzi ilte lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”. Tommaso ha risposto al suo ospite dicendo che metterà una buona parola ...

