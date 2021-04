Alessandro Zan | «la mia legge contro i crimini d’odio»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Chi, per esempio?«Giorgia Meloni. Si dichiara contraria a una legge che la proteggerebbe dal professore che ha osato definirla “scrofa”. Quello è stato un atto di misoginia, un’offesa a lei in quanto donna». Chi altro sarebbe tutelato dalla nuova norma?«Oltre alle donne, le persone Lgbtq+ e i disabili. Categorie facilmente soggette a discriminazioni e violenze. Lo testimonia un recente studio di Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti, che identifica i gruppi sociali maggiormente colpiti dall’intolleranza. Sono sei: donne, persone omo o transessuali, migranti, disabili, ebrei e musulmani. Ora, le minoranze etniche sono tutelate dalla legge Mancino del 1993. Alle altre categorie non resta che augurarsi l’approvazione della legge che ho presentato». Che cosa cambierebbe?«Torniamo all’esempio dei due ragazzi che si baciavano in metro a Roma. Il loro aggressore sarebbe giudicato per l’atto di violenza in sé con l’aggravante del crimine d’odio». E lei pensa che basterebbe per frenare l’intolleranza?«È provato: in Francia, dopo la promulgazione di un provvedimento analogo nel 2004, questi reati sono diminuiti in maniera significativa. Anche perché leggi del genere non si limitano a punire i misfatti, ma propongono azioni per sensibilizzare i cittadini». Quali?«Fondi per campagne televisive, iniziative nelle scuole e nella Pubblica amministrazione dove manca un vocabolario per interagire soprattutto con la comunità Lgbtq+. Prendiamo il caso dei transessuali: molti di loro, quando la transizione è in atto ma non hanno ancora ottenuto il cambio di nome all’anagrafe, rifiutano di andare a votare per non sottoporsi all’umiliazione di dover scegliere la cabina degli uomini, quando uomini non sono. Basterebbe cambiare le regole e dividere i seggi con criterio alfabetico: A-L di qua, M-Z di là. Così si eviterebbero discriminazioni». C’è una frangia del femminismo di sinistra, però, che contesta proprio questo: volendosi occupare di tutti, trans inclusi, la legge rischia di risultare meno efficace nella protezione delle donne.«Credo siano tre persone a pensarla così in tutta Italia. Le femministe sono per la stragrande maggioranza favorevoli a un approccio inclusivo. Tra l’altro, queste tre persone non si rendono conto che, con le loro critiche, danno man forte alla destra omofoba». Le principali obiezioni mosse dai leghisti, senatore Simone Pillon in testa, sono tre: è una legge liberticida perché soffoca la libertà di espressione; faziosa perché garantisce un’aumentata tutela solo a determinati gruppi; marginale in questo momento di pandemia dove le emergenze sono altre.«Tre bugie. La legge consentirebbe di esprimere tutti i pareri, meno quelli che istighino all’odio. Esempio; se dico: “Per me l’omosessualità è un peccato”, esprimo un’opinione. Se dico: “Tutti i gay devono morire”, incito all’odio. Il confine è piuttosto chiaro». Che cosa risponde invece all’accusa di faziosità?«Esistono categorie più vulnerabili di altre, che pertanto vanno maggiormente tutelate, per garantire l’uguaglianza sancita dall’articolo 3 della Costituzione. Non è un caso che il 62 per cento delle persone Lgbtq+ non si senta sicuro a scambiarsi manifestazioni d’affetto in pubblico». Converrà, però, che non è surreale ritenere che, in questo preciso momento storico, le priorità siano altre: vaccinare, ripartire…«Ma il Parlamento mica si occupa esclusivamente dei temi legati alla pandemia. Siamo un Paese complesso, che ha bisogno di operare costantemente su più fronti, incluso quello dei diritti. Non solo: è provato che, durante i vari lockdown, i crimini d’odio, soprattutto contro le donne, sono aumentati a dismisura. Checché se ne dica, la legge è urgente». Perché allora la sua calendarizzazione viene continuamente rimandata?«Spetta al presidente della Commissione giustizia al Senato, in teoria super partes, inserirla nell’Ordine del giorno. Ma il leghista Andrea Ostellari preferisce allinearsi alle posizioni del suo leader Matteo Salvini, certamente non favorevole alla norma. La verità: Lega e Fratelli d’Italia criticano la forma di questa legge per non parlare della sostanza. Si vergognano a dire che, secondo loro, le persone Lgbtq+ sono individui sbagliati, da correggere. Peccato che nessuno scelga di essere omosessuale, etero o trans, come non si sceglie il colore della pelle. Io mica ho deciso di diventare gay. Lo sono e basta». Lei ha mai subito violenze o discriminazioni?«Qualche episodio di bullismo a scuola; mi rubavano gli oggetti, mi dicevano: “Ma sei frocio?”. Sono cose che fanno molto male, soprattutto a quell’età. Pensi che io ero innamorato del mio compagno di banco, ma non gliel’ho mai detto: avevo paura. L’incultura dominante fa anche questo: ruba ai giovani Lgbtq+ i momenti dei primi amori, delle prime infatuazioni. Momenti che non tornano più». Non a caso, parecchi giovani, più o meno noti, si stanno esponendo per sostenere la sua battaglia.«Sì, devo ringraziare Fedez e Chiara Ferragni, Elodie, Mahmood, Michele Bravi, Tiziano Ferro e tanti altri che mi stanno dando una mano. È anche grazie a loro se i liceali sono in gran parte scatenati a favore della legge. Il che mi fa felice: vuol dire che abbiamo il futuro dalla nostra». Gli adulti, invece?«Più tiepidi». Quando non scatenati in senso contrario: Vittorio Sgarbi sostiene che il ddl Zan imponga una «pedofilia di Stato».«Sgarbi deve aver perso lucidità per proferire una frase così vomitevole. Associare l’omosessualità alla pedofilia è un atto gravissimo che va querelato. Infatti, in tanti stanno procedendo». Al di là delle provocazioni, qual è secondo lei il vero motivo per cui questa legge viene tanto osteggiata?«Perché rappresenta una scelta di campo. Attualmente, l’Italia si colloca 35esima in Europa per accettazione sociale delle persone Lgbtq+. La Polonia, che ha appena vietato l’aborto, è 40esima. Ecco, approvare la legge significa inserire la nostra tra le nazioni più progressiste. Significa fare un passo avanti verso l’Europa dei diritti, delle libertà e, sì, anche del benessere». Viceversa, bocciarla?«Vorrebbe dire andare incontro a quei Paesi come appunto la Polonia di Duda, o l’Ungheria di Orban, governati da destre sovraniste, populiste e anti-democratiche. Lo sa che in Polonia esistono delle Free Lgbtq+ zones, cioè delle aree in cui gli omosessuali non sono ammessi? Non hanno fatto entrare nemmeno Clément Beaune, il segretario di Stato francese per gli Affari europei, dichiaratamente gay, in visita ufficiale a Varsavia. Questa ghettizzazione è pericolosa: ricorda gli anni in cui gli omosessuali venivano censiti con il triangolo rosa». Pensa che, senza la sua legge, anche l’Italia potrebbe scivolare verso una deriva simile?«Penso che quando la contrastano, Salvini e Meloni lo facciano proprio perché aspirano al Modello Duda o Orban, che infatti vanno volentieri a trovare. Come dicevo, il ddl Zan è una scelta di campo: di qui l’Europa dei diritti, di là il ritorno al ghetto». Secondo lei il premier Mario Draghi da che parte sta?«Essendo europeista convinto, mi viene da supporre sia favorevole. Però per ora non si è pronunciato: la sua è una maggioranza eterogenea, probabilmente non vuole creare fibrillazioni all’interno del governo. Detto questo, mi aspetto una cosa da lui». Che cosa?«Che il 17 maggio, giornata mondiale contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia, anche Draghi prenda posizione. La sfida è importante, culturale, decisiva. Tacere non è più un’opzione».