Alessandra Galloni, la prima donna alla guida della Reuters (Di mercoledì 14 aprile 2021) C'è una donna alla guida dell'agenzia britannica Reuters. È l'italiana Alessandra Galloni ed è la prima volta in 170 anni di storia della testata giornalistica. La 47enne nata a Roma sostituisce Stephen J. Adler, che, dopo 10 anni a capo dell'agenzia, va in pensione alla fine del mese di aprile.

DavidSassoli : L'italiana Alessandra Galloni, laureata ad Harvard con master alla London School of Economics, è la prima donna in… - virginiaraggi : I miei migliori auguri ad Alessandra Galloni, la nuova direttrice di Reuters, prima donna in 170 anni di storia del… - Agenzia_Ansa : Da oggi sarà una donna a guidare l'agenzia britannica Reuters: Alessandra Galloni. E' la prima volta in 170 anni di… - PossibileIt : RT @beabri: Dopo 170 anni, #Reuters ha una direttrice. In Italia, nel 2020, solo 4 quotidiani su 59 erano diretti da una donna. Il soffitto… - AlleyOop24 : Reuters, Alessandra Galloni è la nuova direttrice. La prima donna in 170 anni di storia ????@Monica_Dascenzo ????… -