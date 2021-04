Alda Fendi | chi è | età | altezza | peso | marito e figlie | le sorelle | che lavoro fa | vita privata

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 14 aprile 2021) A tratti mecenate, a tratti filantropa, sicuramente coraggiosa e determinata., l’ultima delledella nota famiglia, nel 2001 ha deciso di cambiare. Ha lasciato ilnella prestigiosa azienda di famiglia e il mondo dell’alta moda, per dedicarsi totalmente all’arte. La sua passione di sempre. Iniziando a produrre spettacoli visionari, ha deciso di inrvi gratuitamente il pubblico interessato, proprio perché convinta che quello fosse l’unico modo per avvicinare la maggior parte delle persone all’arte e alla cultura.ha rinnovato per intero un ruolo che era già stato ampiamente consolidato, soprattutto grazie al celeberrimo cognome sul quale poteva contare. Chi è...