Al Napoli ogni punto in classifica costa 1,7 milioni di euro di ingaggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla Juventus ogni punto conquistato in Serie A costa più di 3 milioni di euro ed è quella messa peggio nella classifica monte ingaggi/punti conquistati elaborata da Calcio e Finanza. Ma la Juventus è un caso a parte: sui bianconeri pesa inevitabilmente lo stipendio di Cristiano Ronaldo da 31 milioni netti l’anno e di altri big. Il Napoli pure non è messo benissimo: è sedicesimo, e finora ogni punto gli è costato 1,76 milioni di euro. La società di De Laurentiis è quinta per ingaggi, con oltre 103 milioni lordi. L’analisi si basa solo sul rapporto tra costo degli stipendi e risultati sportivi. Ne viene fuori una ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Alla Juventusconquistato in Serie Apiù di 3died è quella messa peggio nellamonte/punti conquistati elaborata da Calcio e Finanza. Ma la Juventus è un caso a parte: sui bianconeri pesa inevitabilmente lo stipendio di Cristiano Ronaldo da 31netti l’anno e di altri big. Ilpure non è messo benissimo: è sedicesimo, e finoragli èto 1,76di. La società di De Laurentiis è quinta per, con oltre 103lordi. L’analisi si basa solo sul rapporto tra costo degli stipendi e risultati sportivi. Ne viene fuori una ...

Advertising

matteosalvinimi : Ogni tipo di discriminazione o di violenza, nei confronti di chiunque, va sempre punita e combattuta, come già la l… - napolista : Al #Napoli ogni punto in classifica costa 1,7 milioni di euro di ingaggi Nella classifica elaborata da Calcio e Fin… - cn1926it : #Boninsegna: “Giocatori come #Maradona nascono ogni morte di vescovo. Da interista temo il #Napoli. #Insigne fenome… - manu67915486 : @Andrea842631710 Anche perchè non vorrei dire una cavolata, ma ricordo che lui a napoli iniziò proprio con un 4231… - poicipenso4 : Assolutamente incredibile come Napoli sia la città delle contraddizioni e degli estremismi, in ogni campo. E per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ogni "Sostenibilità fa parte del nostro Dna" Ogni azienda dovrebbe integrare obiettivi di sostenibilità insieme ai propri obiettivi economici e ... 2020/2022 cdc A061(Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali) di Napoli, Roma, Torino,...

Fondazione Ravello, sarà Francesco Maria Perotta il nuovo presidente: 'Le nomine entro fine mese' ... il Rossini Opera Festival e il Napoli Teatro Festival. A lui è stato affidato dal presidente della ... La spettacolare terrazza che si affaccia sulla Divina è lo scenario nel quale si svolge ogni anno l'...

Osimhen, il talismano del Napoli dal cuore d’oro Sky Sport Materazzi punge la Juventus. L’ex Inter al vetriolo sui bianconeri Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale, punge la Juventus sulla corsa ad un posto in Champions League e spinge il Napoli.

Napoli torna a cantare, show sul sito del Mattino da domani Da giovedì 15, alle 10 di mattina, e poi ogni giovedì alla stessa ora ... figlio e nipote d’arte formata da Fabrizio ed Aurelio junior Fierro. CantaNapoli, Napoli che resiste, a cui «Il Mattino» dà ...

azienda dovrebbe integrare obiettivi di sostenibilità insieme ai propri obiettivi economici e ... 2020/2022 cdc A061(Tecnologie e Tecniche delle Comunicazioni Multimediali) di, Roma, Torino,...... il Rossini Opera Festival e ilTeatro Festival. A lui è stato affidato dal presidente della ... La spettacolare terrazza che si affaccia sulla Divina è lo scenario nel quale si svolgeanno l'...Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale, punge la Juventus sulla corsa ad un posto in Champions League e spinge il Napoli.Da giovedì 15, alle 10 di mattina, e poi ogni giovedì alla stessa ora ... figlio e nipote d’arte formata da Fabrizio ed Aurelio junior Fierro. CantaNapoli, Napoli che resiste, a cui «Il Mattino» dà ...