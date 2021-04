Al ' Maurizio Costanzo Show' intervista a Malika | la ragazza cacciata di casa perché gay | ' Spero che i miei si facciano curare'

Advertising

QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - IsolaDeiFamosi : Un gigante che non ha bisogno di presentazioni... Signore e signori ospite a #IlPuntoZ… Maurizio Costanzo! ?? - MediasetPlay : I primi ospiti de #ilPuntoZ? @GiuliaSalemi93 e Maurizio @Costanzo! Dalle 20:45, in streaming su Mediaset Play ne ve… - RaffaellaGizzi : RT @Martina03399284: Buongiorno alla mia Queen del cuore ??? che stasera la vedremo al Maurizio Costanzo show ?? #queen?? #sovip @stefyorlando… - Alessia02659331 : RT @MaVadoAlMc: “Dove ti vedi tra 5 anni?” Tommaso: Sanremo, Mediaset, RAI cos cos Tzvip: Senti bro sto solo cercando di arrivare vivo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Appuntamento imperdibile per la quarta puntata del 'Show' . Su Canale 5 il conduttore intervista in esclusiva Malika Chalhy , la giovane cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto coming out: 'Spero che i miei si facciano curare',...IlShow ospiterà Malika Chalhy, la ragazza balzata alle cronache per aver denunciato i genitori dopo il suo coming out. Il 14 aprileintervisterà in esclusiva Malika ...Tommaso Zorzi, tata Cecilia ammette: "Prima era più stabile in casa" Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip per Tommaso Zorzi è iniziato un turbinio di ...Appuntamento imperdibile per la quarta puntata del "Maurizio Costanzo Show". Su Canale 5 il conduttore intervista in esclusiva Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa dalla famiglia dopo aver fatto ...