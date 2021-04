Akash Kumar e “la bella naufraga” | è successo tutto prima che lui lasciasse l’Isola dei Famosi 2021

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è stato eliminato dopo appena una settimana dal suo arrivo adeie nella scorsa puntata era già ospite in studio, dove non sono mancate discussioni e frecciatine con conduttrice e opinionisti. In particolare con Tommaso Zorzi, con cui il modello tanto chiacchierato aveva una specie di conto in sospeso. Dopo aver ribadito all’opinionista che parla sempre di lui, l’ex naufrago ha anche sottolineato di aver fatto il suo percorso. E Zorzi: “Basta dire che hai vinto, hai fatto due puntate”. “Guarda che una settimana suè come sei mesi al Grande Fratello, qua non sei nella tua comfort zone”, la replica stizzita di. Insomma, a distanza di settimane dai loro scontri a distanza sembra non esserci alcun punto di incontro tra naufrago ...