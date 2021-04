Ajax, ten Hag: «Abbiamo creato molto all’andata, dobbiamo migliorare con le italiane» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma Il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Le sue parole riprese da VoceGiallorossa. ANDATA – «Abbiamo creato molto all’andata, Abbiamo diverse varianti, vediamo domani. Abbiamo imparato dalla gara d’andata, il risultato non ci ha favorito ma Abbiamo giocato bene. Siamo ottimisti, domani lotteremo». ASPETTO TATTICO – «Dipenderà dagli spazi che ci lascerà la Roma, potrà pressare in diversi modi. Dovremo adattarci al loro atteggiamento». AVVERSARIO – «Le squadre italiane dal punto di vista mentale sono complicatissime. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tecnico dell’Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma Il tecnico dell’Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro la Roma. Le sue parole riprese da VoceGiallorossa. ANDATA – «diverse varianti, vediamo domani.imparato dalla gara d’andata, il risultato non ci ha favorito magiocato bene. Siamo ottimisti, domani lotteremo». ASPETTO TATTICO – «Dipenderà dagli spazi che ci lascerà la Roma, potrà pressare in diversi modi. Dovremo adattarci al loro atteggiamento». AVVERSARIO – «Le squadredal punto di vista mentale sono complicatissime. ...

