Air We Wear | le mascherine sostenibili

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 14 aprile 2021) May Bar Levav ha realizzato una nuova collezione di(Air We) che, oltre a tutelare la nostra salute, sono utili anche per l’ambiente, essendo in materiali del tutto naturali. Le protezioni per il viso introdotte da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus, essendo monouso, hanno portato ad un notevole incremento del loro utilizzo,