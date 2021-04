Aifa su Astrazeneca: “Relazione tra vaccinazione e trombosi è plausibile, ma reazioni avverse sono molto rare” (Di mercoledì 14 aprile 2021) . L’Aifa ha pubblicato una nota in cui spiega ai medici che una Relazione tra la vaccinazione con Astrazeneca e i casi di trombosi è plausibile, ma che le reazioni avverse sono molto rare. La segnalazione è stata fatta perché i casi hanno superato quanto atteso nella popolazione generale. Al personale sanitario viene chiesto di vigilare su possibili reazioni, anche se non sono stati individuati particolari fattori di rischio. La Relazione tra casi di trombosi e la vaccinazione con Astrazeneca è plausibile, ma estremamente raro. Lo conferma anche l’Aifa in una nota ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) . L’ha pubblicato una nota in cui spiega ai medici che unatra lacone i casi di, ma che le. La segnalazione è stata fatta perché i casi hanno superato quanto atteso nella popolazione generale. Al personale sanitario viene chiesto di vigilare su possibili, anche se nonstati individuati particolari fattori di rischio. Latra casi die lacon, ma estremamente raro. Lo conferma anche l’in una nota ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: record di morti in Brasile, 4.195 in 24 ore I contagi sono stati quasi 87 mila, oltre 13 milioni in totale… - MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 7 aprile sulle valutazioni dell’@EMA_News in relazione al vaccino anti… - RaiNews : La lotta alla pandemia - _Jesus_x : RT @SergioSierra67: Oramai è chiaro #AstraZeneca #JohnsonandJohnson #Pfizer #Sputnik #Moderna , sono strumenti di battaglia mediatica, dì… - patriziadegioia : RT @elevisconti: Poniamo che sia effettivamente in atto una guerra commerciale tra i produttori dei vaccini (e tra gli stati). Non lo possi… -