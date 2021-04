Afghanistan | Di Maio | dal 1 Maggio Nato si ririra | decisione storica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) "Si e' appena conclusa una giornataa Bruxelles. Dopo 20 anni di presenza in, dal primoiniziera' il ritiro delle truppee quindi anche italiane dal Paese". Lo annuncia ...

'Si tratta di una decisione epocale', ha dichiarato il ministro degli Esteri su Facebook appena conclusa la ministeriale Nato a a Bruxelles... nell'ottobre del 2001, annunciò l'inizio dei bombardamenti Usa sull', dopo gli attacchi di Al Qaeda di poche settimane prima. DI- Di "storica decisione" ha parlato il ministro degli ..."Siamo a una svolta epocale e, per questo, vogliamo fare un plauso al lavoro del nostro ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: dal primo ...(Agenzia Vista) Bruxelles, 14 aprile 2021 "Dopo vent'anni, come Nato abbiamo deciso di lasciare l'Afghanistan. Anche i nostri militari torneranno torneranno in Patria". Lo ...