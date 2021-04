Afghanistan | ok al ritiro truppe Usa | Biden dice basta alla guerra più lunga

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha deciso ildelleUsa dall'. Il presidente americano: "E' ora di porre fine"piùamericana. "Non possiamo continuare il ciclo di estensione o ...

Biden ha deciso ildelle truppe Usa dall'. Il presidente americano: "E' ora di porre fine" alla più lunga guerra americana. "Non possiamo continuare il ciclo di estensione o espansione della nostra ...Ildall'"inizierà il primo maggio ed entro settembre, nella data iconica dell'11, vedremo iltotale del contingente della Nato", ha detto ancora Di Maio, ribadendo che ...Gli alleati possono continuare a sostenere l'Afghanistan, ma sta agli afgani fare gli sforzi per portare pace nel Paese. Lo ha ...Il presidente americano ha annunciato il ritiro dal Paese, la data potrebbe essere simbolica: l'11 settembre. Gli alleati della Nato via già a maggio ...