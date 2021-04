(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Nato potrebbe ritirare ledall’dall’1 maggio. Di Maio: “Abbiamo condiviso la posizione degli”. ROMA – La Nato potrebbe ritirare ledall’dall’1 maggio. La decisione, come riferito dall’Ansa, è stata decisa dai ministri degli Esteri dei Paesi framework (, Turchia e Germania) e Gran Bretagna per prenderedecisioni sulla missione in terra afghana dei militari. Al termine del confronto si sarebbe deciso di iniziare ildai primi giorni di maggio, con l’obiettivo di riportare in patria i militari entro l’11 settembre. Una posizione condivisa da tutti i Paesi e che potrebbe ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dalla riunione ristretta tra i ministri degli Esteri di USA, Italia, Turchia, Germania e UK, convocata d'urgenza a… - news_mondo_h24 : Afghanistan, Italia e Stati Uniti verso il ritiro delle truppe dall’1 maggio - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Dalla riunione ristretta tra i ministri degli Esteri di USA, Italia, Turchia, Germania e UK, convocata d'urgenza a Bruxel… - GiaPettinelli : Afghanistan, verso ritiro Nato e Italia dal 1/o maggio - Mondo - ANSA - Atlantismo1949 : RT @g_natalizia: ???????? @luigidimaio e #Blinken (con Kerry) hanno discusso di: - Afghanistan; - Libia; - Ucraina; - Turchia; - Covid-19; - c… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Italia

, Biden: "ritiro truppe Usa entro 11 settembre"/ Via Nato eda 1 - 5 Genitore e figlio si considererebbero una 'PAACNP' ovvero una coppia "genitore e figlio adulto che non possono ...Tra questi anche l'che con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , dichiara: 'Abbiamo ...insieme ai nostri alleati e che riguarderà la presenza delle truppe dell'alleanza in'. Già ...Al momento, in Afghanistan ci sono 3mila soldati americani e 7mila della coalizione, in gran parte formata dai paesi della Nato. Il contingente italiano conta 800 uomini. Nella guerra ventennale, ...E' terminata la riunione ristretta tra i ministri degli Esteri dei Paesi framework (Usa, Italia, Turchia, Germania) e Regno Unito, convocata d'urgenza a Bruxelles: a quanto si apprende, si va verso il ...