Afghanistan | Di Maio | “Vicini a decisione epocale per la Nato” Il video

(Di mercoledì 14 aprile 2021), Di: “per la” Milano, 14 apr. (askanews) – Il ministro degli Esteri Luigi Dida Bruxelles per una riunione straordinaria sull’: “In questi giorni nella mia visita a Washington durante l’incontro con il segretario di Stato Tony Blinken abbiamo discusso di vari temi, tra cui l’. E conveniamo sul fatto che serva un passo diverso in, un cambio di passo. Oggi qui a Bruxelles si è appena conclusa una riunione con il ministro degli Esteri tedesco, turco, inglese, il segretario di Stato americano (Blinken). Come Italia abbiamo ovviamente condiviso la linea del cambio di passo in. Ci saranno altre riunioni nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Maio

Luigi Di"ringrazia i militari italiani" ine nel mondo e assicura che l'Italia "non abbandonerà mai il popolo afghano". In una dichiarazione da Bruxelles il ministro degli Esteri ha ...E' quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Luigi Di, al termine della riunione sull'organizzata a Bruxelles.Luigi Di Maio “ringrazia i militari italiani” in Afghanistan e nel mondo e assicura che l’Italia “non abbandonerà mai il popolo afghano”. In una dichiarazione da Bruxelles il ministro degli Esteri ha ...Il ritiro delle truppe della Nato dall'Afghanistan, tra cui quelle italiane, dovrebbe iniziare il primo maggio per concludersi entro l'11 settembre, secondo l ...