Affitti | 62% degli inquilini ha pagato almeno un canone in ritardo

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi 10 anni più di 6 inquilini su 10 (62%) hanno pagato almeno un canone d'affitto in ritardo, mentre il 38% è stato sempre puntuale. Il dato emerge da una ricerca di SoloAffitti, franchising immobiliare leader per l'affitto con oltre 300 punti in Italia, condotta su 400 proprietari di casa che hanno affittato le loro abitazioni a circa 1.520 inquilini dal 2011 a oggi. Lo studio è stato realizzato in occasione del lancio di SoloAffittiPAY, il primo servizio in Italia con cui il gruppo immobiliare paga direttamente l'affitto al proprietario di casa fino alla fine del contratto di locazione diventando di fatto il suo "inquilino finanziario". Nel periodo preso in esame circa la metà dei proprietari di casa intervistati da

