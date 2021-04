Affari sporchi sul Covid. Aiuti a 600 aziende vicine ai clan. Neppure le interdittive antimafia hanno fatto da freno. Il caso rivelato dal capo della Dda di Milano (Di mercoledì 14 aprile 2021) I peggiori sospetti hanno trovato una delle peggiori conferme. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus e della conseguente crisi economica, più volte i magistrati hanno lanciato l’allarme sulle possibili infiltrazioni mafiose, specificando che i clan non si sarebbero lasciati sfuggire l’occasione di mettere le mani sui finanziamenti diretti alle aziende in difficoltà, concessi con la sola autocertificazione, e che gli argini posti per evitare simili fenomeni erano troppo deboli. Il dibattito a livello parlamentare che ne è conseguito non ha portato a mettere a punto un sistema efficace di controlli, sono spuntati fuori i primi casi di illeciti ed ecco ora che il capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Dolci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) I peggiori sospettitrovato una delle peggiori conferme. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus econseguente crisi economica, più volte i magistratilanciato l’allarme sulle possibili infiltrazioni mafiose, specificando che inon si sarebbero lasciati sfuggire l’occasione di mettere le mani sui finanziamenti diretti allein difficoltà, concessi con la sola autocertificazione, e che gli argini posti per evitare simili fenomeni erano troppo deboli. Il dibattito a livello parlamentare che ne è conseguito non ha portato a mettere a punto un sistema efficace di controlli, sono spuntati fuori i primi casi di illeciti ed ecco ora che ilDirezione distrettualedi, Alessandra Dolci ...

