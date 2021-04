Adelio Moro | ' Io | la Dea e il giorno che feci debuttare Pirlo in Serie A'

Advertising

ItalianFootbal7 : Buon compleanno Adelio Moro. Il regista offensivo di Mozzanica compie oggi 70 anni. Fu protagonista della promozion… - ItalianFootbal7 : Buon compleanno Adelio Moro! - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #AdelioMoro: i 70 anni, #Pirlo, la #Dea e quella perfezione sui rigori - misorecordsuk : Adelio Moro: i 70 anni, Pirlo, la Dea e quella perfezione sui rigori #Juve #Juventus - framis74 : RT @IlCuoioedi: Oggi è il compleanno anche di un ex calciatore che detiene il 100% di realizzazione di rigori in Serie A. Parliamo di Adeli… -

Ultime Notizie dalla rete : Adelio Moro

La Gazzetta dello Sport

Oggi compie 70 anni e molto probabilmente se dovesse tirare un rigore lo segnerebbe pure nel 2021.porta con sé almeno un paio di dati che luccicano: ha tirato e segnato 10 rigori su 10 in Serie A e il 21 maggio 1995 ha fatto esordire Andrea Pirlo tra i professionisti, direttamente in ...Commenta per primo, l'ex osservatore dell' Inter , parla a Tuttosport , rivelando un retroscena su Mascherano : 'All'epoca giovane del River Plate , poi col tempo comandante pluridecorato di Liverpool e ...Compie oggi 70 l'ex centrocampista dell'Atalanta che lanciò Andrea a Brescia: "Un errore se la Juve non gli desse fiducia" ...Il regista offensivo di Mozzanica, protagonista della promozione dell’Atalanta nel ’70, giocò con entrambe le milanesi e con l’Ascoli Sono settanta anche per lui, come le sue presenze (in realtà due i ...