Accusati di aver somministrato il vaccino ai propri familiari: indagati 15 tra medici e infermieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) La corsa al vaccino è veramente molto serrata, ma dobbiamo lasciare spazio a chi ne ha certamente più bisogno di noi, quelle categorie ritenute più fragili. Prosegue la lotta ai 'furbetti del vaccino: ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 aprile 2021) La corsa alè veramente molto serrata, ma dobbiamo lasciare spazio a chi ne ha certamente più bisogno di noi, quelle categorie ritenute più fragili. Prosegue la lotta ai 'furbetti del: ...

Advertising

zazoomblog : Accusati di aver somministrato il vaccino ai propri familiari: indagati 15 tra medici e infermieri - #Accusati… - AntonioParisi00 : Accusati di aver somministrato il vaccino ai propri familiari: indagati 15 tra medici e infermieri - CaressaGiovanni : Accusati di aver somministrato il vaccino ai propri familiari: indagati 15 tra medici e infermieri - reddititaly : Gerry Scotti e Michelle Hunziker accusati su Instagram di razzismo per aver mimato gli occhi a mandorla durante un… - ironicamania : @scorpioriferita secondo me è stato sbagliato il momento in cui è stato rilasciato, subito dopo Bohemian Rhapsody e… -