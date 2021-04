A Napoli i maestri presepiali chiedono aiuti per il settore (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo era San Gregorio Armeno prima della pandemia... e questo è San Gregorio Armeno oggi; una strada desolata, deserta, giù tutte le serrande delle tradizionali botteghe dei maestri presepiali che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Questo era San Gregorio Armeno prima della pandemia... e questo è San Gregorio Armeno oggi; una strada desolata, deserta, giù tutte le serrande delle tradizionali botteghe deiche ...

Advertising

Affaritaliani : A Napoli i maestri presepiali chiedono aiuti per il settore - AnnaNinaB : Il grande Pino Daniele a grandezza naturale lo si può vedere nella via dei presepi a Napoli. La via dei Maestri art… - AnnaNinaB : RT @AnnaNinaB: @rep_napoli Non è possibile che una delle strade più famose al mondo Patrimonio UNESCO, dove carovane di turisti felici e am… - AnnaNinaB : @rep_napoli Non è possibile che una delle strade più famose al mondo Patrimonio UNESCO, dove carovane di turisti fe… - roscoffo : RT @maxgallico: Federico Geremicca racconta la Napoli e l'Unità degli anni 70. Il suo primo servizio fu contare i tabelloni pubblicitari in… -