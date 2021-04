“A maggio si riapre”. Covid, l’annuncio del governo: le attività che potranno riprendere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Emergenza sanitaria, alcune riaperture previste per il mese di maggio. Spetterà al Comitato tecnico scientifico prevedere se il piano delle riaperture sarà concretamente possibile e sostenibile. L’ipotesi però esiste e prende in considerazione la stesura di nuovi protocolli anti Covid, con priorità volta alla salute collettiva del Paese e alla campagna di vaccinazione. Nello specifico, ecco cosa potrebbe accadere dal prossimo mese. Sarà sostenibile il nuovo piano del governo? Sicuramente non andrà dimenticata la priorità indiscutibile: agire nella massima sicurezza. Primo aspetto vagliato, il coprifuoco. Si ipotizza una posticipazione dalle dieci di sera a mezzanotte. Secondo aspetto preso in considerazione ma ancora oggetto di riflessione nei diversi ambiti governativi, la riapertura di alcune specifiche attività. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Emergenza sanitaria, alcune riaperture previste per il mese di. Spetterà al Comitato tecnico scientifico prevedere se il piano delle riaperture sarà concretamente possibile e sostenibile. L’ipotesi però esiste e prende in considerazione la stesura di nuovi protocolli anti, con priorità volta alla salute collettiva del Paese e alla campagna di vaccinazione. Nello specifico, ecco cosa potrebbe accadere dal prossimo mese. Sarà sostenibile il nuovo piano del? Sicuramente non andrà dimenticata la priorità indiscutibile: agire nella massima sicurezza. Primo aspetto vagliato, il coprifuoco. Si ipotizza una posticipazione dalle dieci di sera a mezzanotte. Secondo aspetto preso in considerazione ma ancora oggetto di riflessione nei diversi ambiti governativi, la riapertura di alcune specifiche. ...

Advertising

FranceskoNew : @Keynesblog @googlenews Qui dal I maggio (tra 2 settimane...) si riapre... (per #fareCassa, pare...) - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Covid, scuola riapre in aprile. Che cosa accade a maggio: chi riapre, le date - LPincia : RT @rej_panta: Una piccola considerazione, se ci pensate bene, il ciclo delle chiusure (lockdown) e dei tempi è simile a quello dello scors… - Affaritaliani : Covid, scuola riapre in aprile. Che cosa accade a maggio: chi riapre, le date - ideexviaggiare : RT @lagenziaviaggi: Dopo più di un anno di chiusure e in seguito alla massiccia campagna di vaccinazione effettuata nel Paese, ora #Israele… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio riapre La Danimarca riapre dal 1° maggio ai vaccinati contro Covid - 19: per loro niente tampone né quarantena Lo ha annunciato una nota del ministero degli Esteri di Copenaghen , secondo la quale tutte le persone immunizzate, inclusi i turisti, da maggio potranno entrare nel Paese. A giugno dovrebbe è invece ...

Coronavirus, Mule: 'Già a fine aprile se numeri saranno ok si riapre' Sogno che il Casinò di Sanremo che doveva già aprire da molto tempo sia messo in condizione di riaprire già da maggio, come i ristoranti ed i bar'. Correlati

Zona gialla, riaperture, coprifuoco, bar e ristoranti: cosa può cambiare e quando Domani incontro governo-Regioni. La vera ripartenza sarà a maggio, dicono dall'esecutivo. Ma qualcosa potrebbe cambiare anche prima (solo dati permettendo) ...

Dario Franceschini: "Se riaprono gli stadi è anche per concerti" Ultimo in ordine di tempo Vasco Rossi che ha annunciato che i previsti concerti nel mese di giugno 2021 vengono riprogrammati nel 2022, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid ...

Lo ha annunciato una nota del ministero degli Esteri di Copenaghen , secondo la quale tutte le persone immunizzate, inclusi i turisti, dapotranno entrare nel Paese. A giugno dovrebbe è invece ...Sogno che il Casinò di Sanremo che doveva già aprire da molto tempo sia messo in condizione di riaprire già da, come i ristoranti ed i bar'. CorrelatiDomani incontro governo-Regioni. La vera ripartenza sarà a maggio, dicono dall'esecutivo. Ma qualcosa potrebbe cambiare anche prima (solo dati permettendo) ...Ultimo in ordine di tempo Vasco Rossi che ha annunciato che i previsti concerti nel mese di giugno 2021 vengono riprogrammati nel 2022, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid ...