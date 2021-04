A giugno si torna allo stadio. A Roma almeno il 25% dei tifosi per gli Europei

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo Draghi ha dato il via libera all’apertura parziale aidelloOlimpico in occasione delle 4 partite in programma per glidi calcio, previste per, accettando la richiesta della Uefa di aprire l’impiantono conil 25 per cento della capienza. A formalizzare l’ok è stata la sottosegretariasport Valentina Vezzali in una lettera a Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio. La lettera sarà poi girata dalla Federcalcio all’Uefa. Come riporta l’Ansa, il governo ha garantito alla Federcalcio la riapertura dell’impianto ai, per il 25 per cento della capienza (circa 16mila persone). L’Olimpico sarà quindi confermato tra le sedi del campionato europeo, il primo itinerante della storia. ...