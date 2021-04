39 genitori denunciati nel Napoletano | assenze ingiustificate dei loro figli a scuola

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 39 idiassenti ingiustificati alle lezionidai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli anche nel periodo in cui l'attività didattica si è svolta a distanza a causa della pandemia da Covid-19. L'articolo .

Advertising

Napolitanteam : Dispersione scolastica, controllo dei carabinieri nel napoletano: 39 i genitori denunciati - - Torrechannelit : Dispersione scolastica- 39 genitori denunciati, 6 nell’area torrese - sofertweets : @angelodark33 :) Sono i genitori di @Ivan__soli , e la campagna vaccinale in Umbria è tragicamente indietro purtrop… - dantecorneli : @dylettama @Brunomgiordano Inoltre la dad può (ma non è detto lo faccia) aiutare a portare alla luce certi comporta… - alessan47586283 : @MonicaCirinna @TeresaBellanova @renatapolverini @ItaliaViva La Cirinnà è quella che si è detta dispiaciuta di quan… -

Ultime Notizie dalla rete : genitori denunciati

Lo Strillone

In considerazione del fatto che una parte dei soldi sottratti era già stata spesa, isi sono fatti carico di restituire l'intera somma. I due minorenni, di 15 e 16 anni, sono stati segnalati ...'Sono stati identificati edue minorenni, residenti in città, per un furto di 500 euro ... Convocati con i rispettivie posti davanti alle risultanze probatorie acquisite, 'hanno ...Operazione contro la dispersione scolastica. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno denunciato 6 genitori tra Torre Annunziata e i comuni limitrofi. I militari dell’arma hanno così gara ...Nei guai 39 genitori i cui figli, tutti minori, sono stati assenti ingiustificati alle lezioni scolastiche fin qui avvenute ...