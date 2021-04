Zona arancione | cosa si può fare nelle regioni e regole del DPCM

(Di martedì 13 aprile 2021) Quasi tutta Italia è in, sono ormai sedici lepassate in questa fascia di colore: Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e Trentino-Alto Adige. Inoltre la Campania potrebbe diventarea breve,si puòin? Ecco leda seguire stando all’ultimosi puòinper leRiaprono negozi, parrucchieri, estetisti, i banchi extra alimentari nei mercati, e più in generale tutti gli esercizi commerciali ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione

Imprenditori, politici, militari, dirigenti regionali e i vertici dell'Aou. Sono i partecipanti al banchetto di venerdì scorso, in piena, nel ristorante dell'hotel delle terme di Sardara. Il pranzo è stato interrotto dall'arrivo della Finanza che ha multato i presenti. Sul quotidiano L'Unione Sarda oggi in edicola, nell'...RIMINI - Il passaggio dell'Emilia Romagna inconsente al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio di aprire gratuitamente e su prenotazione le sale del suo coworking al terzo piano dell'Ala nuova del Museo della Città, in via dei ...Spiega di essere stato invitato “da un amico”, ma non fa nomi né, nemmeno degli altri commensali, ha negato però la partecipazione di assessori della giunta Solinas, ma ha confessato l’assembramento c ...Eppure lì ci sono 30 o 40 morti al giorno, per circa duemila casi, con circa il 60% della popolazione vaccinata e noi vogliamo passare dalla zona arancione alla gialla? Qui qualcuno sbaglia di grosso“ ...