Zenfone 8 Mini | il compatto di ASUS si avvicina | ecco quello che sappiamoHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021) Diabbiamo recensito da poco un “gigante” come Rog Phone 5, ma c’è anche un dispositivoin arrivo: sembra proprio che la famiglia di8, infatti, si comporrà di tre diversi modelli, uno dei quali dovrebbe essere, nome in codice “SAKE”. E ora cominciano a spuntare i primi segnali di un lancio vicino.– associato al codiceI006D / DA – ha infatti ricevuto la certificazione TÜV SÜD, che ci rivela la presenza di una ricarica rapida a 30 W. Una caratteristica che potremmo trovare inalterata sugli altri modelli, oppure potenziata: al momento non è dato saperlo. Possiamo però inferire con un buon margine di sicurezza che un lancio vicino persignifica ...

Il piccolo top di gamma di ASUS, lo Zenfone 8 Mini, riceve la certificazione TÜV SÜD: segno di un lancio vicino probabilmente per tutta la nuova famiglia di flagship. Ecco cosa sappiamo.
Dopo aver sorpreso piacevolmente utenti e addetti ai lavori con i precedenti capitoli della serie ZenFone, ASUS ZenFone 8 Mini potrebbe essere il vero asso nella manica.