Zaki, al Senato mozione per cittadinanza italiana (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva oggi in Senato la mozione per la cittadinanza italia a Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università Alma Mater di Bologna che da oltre un anno è in carcere in Egitto. Pochi giorni fa, l’ennesima udienza che non ha modificato la drammatica situazione del giovane e che ha prolungato ulteriormente la detenzione. La mozione, a prima firma Pd, è sostenuta anche da esponenti di altre forze politiche: a favore alcuni membri del Movimento 5 Stelle, Italia viva, +Europa, Lega e Misto. Intanto ieri Zaki ha ricevuto la visita della fidanzata come ha reso noto la pagina Facebook del gruppo ‘Patrick libero’. Secondo il posto, Zaki “sembrava stare bene in generale”. Lui le ha dato una copia del libro “Cento anni di solitudine”, con un biglietto all’interno scritto in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Arriva oggi inlaper laitalia a Patrick, lo studente egiziano dell’università Alma Mater di Bologna che da oltre un anno è in carcere in Egitto. Pochi giorni fa, l’ennesima udienza che non ha modificato la drammatica situazione del giovane e che ha prolungato ulteriormente la detenzione. La, a prima firma Pd, è sostenuta anche da esponenti di altre forze politiche: a favore alcuni membri del Movimento 5 Stelle, Italia viva, +Europa, Lega e Misto. Intanto ieriha ricevuto la visita della fidanzata come ha reso noto la pagina Facebook del gruppo ‘Patrick libero’. Secondo il posto,“sembrava stare bene in generale”. Lui le ha dato una copia del libro “Cento anni di solitudine”, con un biglietto all’interno scritto in ...

