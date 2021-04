Zaia: 'Entro domenica avremo vaccinato tutti gli Over 80 con almeno una dose' (Di martedì 13 aprile 2021) 'Dobbiamo puntare sulle riaperture con gradualità e buonsenso: spero che il GOverno e il Comitato tecnico scientifico si esprimano quanto prima. Da 4 - 5 giorni la curva dei ricOveri ospedalieri in ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 13 aprile 2021) 'Dobbiamo puntare sulle riaperture con gradualità e buonsenso: spero che il Gno e il Comitato tecnico scientifico si esprimano quanto prima. Da 4 - 5 giorni la curva dei rici ospedalieri in ...

