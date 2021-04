Zaia assicura: 'Entro questa settimana vacciniamo tutti gli over 80' (Di martedì 13 aprile 2021) (Visited 1 times, 23 visits today) Notizie Simili: In Veneto calano i ricoverati. Zaia chiama… Vaccini, l'Ulss 9 accelera: nuovo cEntro alla… Vaccino Covid, via libera al piano: si ... Leggi su veronaoggi (Di martedì 13 aprile 2021) (Visited 1 times, 23 visits today) Notizie Simili: In Veneto calano i ricati.chiama… Vaccini, l'Ulss 9 accelera: nuovo calla… Vaccino Covid, via libera al piano: si ...

Advertising

Dana5424722809 : @zaiapresidente Pres. Zaia su che base Lei assicura che AstraZeneca è sicura per gli over 60 visto che EMA non escl… -