Yara, Bossetti e quel Dna: il 19 maggio la decisione dei giudici sui 98 reperti (Di martedì 13 aprile 2021) Mercoledì 19 maggio Massimo Bossetti tornerà in Aula. In quel giorno la Corte d’Assise di Bergamo presieduta dal giudice Donatella Nava sarà chiamata a pronunciarsi sull’istanza della difesa del carpentiere di Mapello, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, di esaminare 98 reperti. Tra i reperti ci sono anche 54 campioni di Dna, indumenti, biancheria, scarpe che la tredicenne indossava quel 26 novembre del 2010, in cui uscì di casa per l’ultima volta per poi essere trovata prima vita in un campo di Chignolo d’Isola tre mesi dopo. Il 12 gennaio scorso la Cassazione ha accolto i ricorsi dei legali di Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, annullando con rinvio le due ordinanze con cui l’Assise di Bergamo aveva ... Leggi su bergamonews (Di martedì 13 aprile 2021) Mercoledì 19Massimotornerà in Aula. Ingiorno la Corte d’Assise di Bergamo presieduta dal giudice Donatella Nava sarà chiamata a pronunciarsi sull’istanza della difesa del carpentiere di Mapello, condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio diGambirasio, di esaminare 98. Tra ici sono anche 54 campioni di Dna, indumenti, biancheria, scarpe che la tredicenne indossava26 novembre del 2010, in cui uscì di casa per l’ultima volta per poi essere trovata prima vita in un campo di Chignolo d’Isola tre mesi dopo. Il 12 gennaio scorso la Cassazione ha accolto i ricorsi dei legali di, Claudio Salvagni e Paolo Camporini, annullando con rinvio le due ordinanze con cui l’Assise di Bergamo aveva ...

