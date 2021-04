Will Smith contro le nuove leggi elettorali in Georgia (Di martedì 13 aprile 2021) Will Smith ha deciso di spostare le riprese del suo prossimo film per Apple Emancipation: dallo Stato della Georgia, dove la storia vera a cui la sceneggiatura si ispira è realmente accaduta, alla Louisiana. “In questo momento storico la nostra nazione sta tentando di eliminare i residui del razzismo istituzionalizzato per raggiungere una vera giustizia razziale”, si legge in un comunicato di Smith e del regista Antoine Fuqua. “Non possiamo in buona coscienza sostenere economicamente un governo che mette in atto leggi elettorali regressive che puntano a restringere l’accesso al voto”. Il riferimento è alle leggi approvate di recente in Georgia che modificano i meccanismi elettorali in un modo che molti hanno definito svantaggioso, ... Leggi su wired (Di martedì 13 aprile 2021)ha deciso di spostare le riprese del suo prossimo film per Apple Emancipation: dallo Stato della, dove la storia vera a cui la sceneggiatura si ispira è realmente accaduta, alla Louisiana. “In questo momento storico la nostra nazione sta tentando di eliminare i residui del razzismo istituzionalizzato per raggiungere una vera giustizia razziale”, si legge in un comunicato die del regista Antoine Fuqua. “Non possiamo in buona coscienza sostenere economicamente un governo che mette in attoregressive che puntano a restringere l’accesso al voto”. Il riferimento è alleapprovate di recente inche modificano i meccanismiin un modo che molti hanno definito svantaggioso, ...

