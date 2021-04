Warzone | appaiono online strani messaggi legati agli zombi

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 aprile 2021) Sul sito ufficiale di Call of Duty sono comparsi dei misteriosiall’arrivo deglinella mappa diSe siete dei giocatori di Call of Duty:avrete certamente notato la presenza di alcuninella mappa di Verdansk. Queste creature non morte sono comparse in concomitanza all’arrivo di una misteriosa nave nei pressi della prigione e da allora si sono spostati in diverse aree. All’apparenza questo fenomeno sembrerebbe una sorta di extra poco importante, ma a quanto pare potrebbe non essere così. Recentemente infatti sul sito ufficiale di Call of Duty sono comparsi dei misteriosiall’arrivo deglia Verdansk.sta per essere completamente invaso ...