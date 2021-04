(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Siamo intervenuti per aiutare una signora anziana che oltre ad essere positiva alè purtroppo anchedi. Abbiamo effettuato un controllo sulla saturazione che era fondamentale. Da quell’intervento di qualche giorno fa abbiamo pensato di non lasciarla e dunque di andare ogni giorno a verificare il suo stato di salute”. E’ il racconto di Salvatoredel team della Misericordia che quotidianamente opera a bordo dell’Ambulanza territoriale di Somma Vesuviana voluta dall’Amministrazione Di Sarno. “Attualmente abbiamo una media di circa 10 interventi al giorno – ha affermato Pasquale Incarnato, Governatore della Misericordia “San Giovanni” sezione di Pollena Trocchia – e ci stiamo concentrando anche su persone che hanno problematiche particolari come ...

Advertising

anteprima24 : ** #Volontario dal cuore d'oro, assiste #Nonnina malata di Parkinson e #Covid: “Non la lasciamo sola' **… - RassegnaZampa : #CoppiadellAcido, il complice Andrea Magnani è uscito dal carcere e fa il volontario - AcerboLivio : Coppia dell’acido, il complice Andrea Magnani è uscito dal carcere e fa il volontario - MilanoSpia : Coppia dell’acido, il complice Andrea Magnani è uscito dal carcere e fa il volontario - lapiazzaweb : Ulss 6 Euganea riapre le prenotazioni del #vaccino per i nati dal '42 al '46 e cerca medici, infermieri e assistent… -

Ultime Notizie dalla rete : Volontario dal

Prima la Martesana

... dell'apertura e della pulizia dei locali e dovrà reperire tutto il personaleaffinchè ... oggi si è svolta la riunione del tavolo interistituzionale 'Salus et Spes', convocataPrefetto ...... quando i medici e gli infermieri in turnofino a tarda ora dopo il lavoro quotidiano in ... su persone che non possono ammalarsi oltre, che hanno le difese basse e si difendonoCovid con ...LECCO – Sin dal primo momento il servizio di protezione civile della ... Nel fine settimana pasquale hanno operato ben 66 volontari al centro vaccinale di Lecco – Palataurus, distribuiti su tre giorni ...E’ il racconto di Salvatore volontario del team della Misericordia che quotidianamente opera a bordo dell’Ambulanza territoriale voluta dall’Amministrazione Di Sarno. “Attualmente abbiamo una media di ...