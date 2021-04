Voli aerei Ryanair da Palermo: in estate 40 destinazioni e 6 nuove rotte (Di martedì 13 aprile 2021) Oltre 200 Voli settimanali verso 40 destinazioni (17 nazionali e 23 internazionali), incluse 6 nuove rotte. Ryanair ha presentato oggi, nel corso della conferenza stampa con la Gesap, la societ di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 aprile 2021) Oltre 200settimanali verso 40(17 nazionali e 23 internazionali), incluse 6ha presentato oggi, nel corso della conferenza stampa con la Gesap, la societ di ...

