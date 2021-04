Vittorio Brumotti testimonial dell'estate civitanovese, lo slogan sarà 'Vitamina mare' (Di martedì 13 aprile 2021) CIVITANOVA - estate civitanovese, presentata ieri la campagna promozionale 2021 con slogan, video e un testimonial d'eccezione. Scelto Vittorio Brumott i come volto per pubblicizzare la città. Già in ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 13 aprile 2021) CIVITANOVA -, presentata ieri la campagna promozionale 2021 con, video e und'eccezione. SceltoBrumott i come volto per pubblicizzare la città. Già in ...

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Brumotti Vittorio Brumotti testimonial dell'estate civitanovese, lo slogan sarà 'Vitamina mare' CIVITANOVA - Estate civitanovese, presentata ieri la campagna promozionale 2021 con slogan, video e un testimonial d'eccezione. Scelto Vittorio Brumott i come volto per pubblicizzare la città. Già in città in occasione del Motor Days, il biker e inviato di Striscia la Notizia è stato contattato dal sindaco Ciarapica. Chiuso così l'...

Civitanova: Stagione balneare, Civitanova ha la sua 'Vitamina Mare': Brumotti sarà il volto dell'estate 2021 6' di lettura 12/04/2021 - Sarà Vittorio Brumotti, il testimonial dell'estate civitanovese. Il biker e volto di Striscia La Notizia sarà il protagonista della campagna promozionale della stagione che, sperano gli operatori, dovrebbe ...

