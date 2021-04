Vitality mette in panchina RPK dopo il Blast Premier Showdown

Leggi su esports247

(Di martedì 13 aprile 2021) Il giocatore Cédric “?RpK?” Guipouy verrà rimosso dal roster attivo di Teamla fine delSpringe verrà messo in. L’organizzazione ha annunciato questa decisione nella giornata di lunedì. Questo provvedimento è stato preso in seguito ai risultati non troppo esaltanti della squadra francese che ha deciso di rivedere i piani per il futuro. Il posto di RpK verrà preso subito dal giovane 22enne Jayson “?Kyojin?” Nguyen Van. Con questo nuovo innestospera di porre fine ai magri risultati ottenuti nel IEM Katowice e in ESL Pro League 13. L’allenatore Rémy “?XTQZZZ?” Quoniam ha commentato che questa era una decisione da prendere sebbene RpK sia uno dei migliori giocatori in circolazione ed un grande esempio per i ...