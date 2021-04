Vita da Bòllesan | un’infanzia difficile | il rugby | 164 punti di sutura | «l’avversario volevo violentarlo»

(Di martedì 13 aprile 2021) La scomparsa di Marcoun grandissimo delitaliano. Genovese, non vinse mai lo scudetto nella sua terra. Lo vinse a Napoli con la Partenope, e poi a Brescia. Lo ricordiamo pubblicando stralci di quotidiani. La strada del Foro Italico che porta allo stadio Olimpico di Roma è lastricata da un centinaio di targhe dedicate ai più importanti atleti italiani della storia: Tazio Nuvolari e Gino Bartali, Valentino Mazzola e Primo Carnera, Giacomo Agostini, Silvio Piola, Alberto Tomba. Ci sono anche dei genovesi: Bruno Arcari, Eraldo Pizzo. E Marco Bollesan. Che era un’icona dello sport e di Genova, un ambasciatore nel mondo. Quando glielo facevi notare, lui rispondeva burbero: “Belinate”. Perché i complimenti gli facevano venire l’orticaria, anche se nessuno come lui se li meritava. Un guerriero, un leone. Il Capitano. Una leggenda nel ...

