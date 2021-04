Visita a Berlino del segretario Usa alla Difesa Lloyd Austin

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Visita Berlino

Yahoo Finanza

Ladi Lloyd Austin, una delle 4 tappe in Paesi alleati chiave in Europa (ieri era in Israele), fa parte degli sforzi diplomatici per ricostruire il ruolo di leader nella stabilità ...Buenos Aires, 13 apr 14:00 - Il negoziato con il Fondo monetario internazionale per la ristrutturazione del programma Stand By da 44 miliardi di dollari siglato...Questi i punti principali al centro del colloquio tenuto a Berlino dal ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, con il suo omologo tedesco, Peter Altmaier. Nel corso dell'incontro, si ...Dopo Berlino, Austin si recherà a Stoccarda per visitare i comandi degli Stati Uniti per l'Europa (Eucom) e per l'Africa (Africom). (Geb) ...