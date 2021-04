Vinta la sfida del Covid. Infante raddoppia gli ascolti con “Ore 14”. Parla il conduttore di Rai Due: “Così Di Meo ha ridato identità alla Rete” (Di martedì 13 aprile 2021) Milo Infante col suo talk pomeridiano “Ore14” (qui su Rai Play) ha raddoppiato gli ascolti pomeridiani di Rai Due. Più di un’ora al giorno dedicata all’informazione e all’approfondimento: cronaca, politica, costume e attualità. “Una sfida – ci dice il vicedirettore Rai – Vinta assieme al direttore di Rai Due, Ludovico Di Meo, che in questo progetto ha creduto e investito”. Hai riportato la cronaca e il racconto della società su una Rete che in una fascia oraria da tempo si occupava di altro. Una scommessa risultata vincente. “La premessa è che stata una sfida e un’idea maturate con Di Meo. Ci siamo ritrovati nel marzo dello scorso anno a ragionare sulla necessità, proprio in questa fase critica con la pandemia in corso, di creare un appuntamento che potesse essere un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Milocol suo talk pomeridiano “Ore14” (qui su Rai Play) hato glipomeridiani di Rai Due. Più di un’ora al giorno dedicata all’informazione e all’approfondimento: cronaca, politica, costume e attualità. “Una– ci dice il vicedirettore Rai –assieme al direttore di Rai Due, Ludovico Di Meo, che in questo progetto ha creduto e investito”. Hai riportato la cronaca e il racconto della società su unache in una fascia oraria da tempo si occupava di altro. Una scommessa risultata vincente. “La premessa è che stata unae un’idea maturate con Di Meo. Ci siamo ritrovati nel marzo dello scorso anno a ragionare sulla necessità, proprio in questa fase critica con la pandemia in corso, di creare un appuntamento che potesse essere un ...

Advertising

kissmeunderthe7 : @MondoDanza @quasiazzurro Ripeto: io sono d’accordissimo con la Celentano e per me la sfida l’ha vinta Alessandro p… - sportli26181512 : NBA, Kobe Bryant: 5 anni fa i 60 punti nell'ultima partita. VIDEO: Il 13 aprile 2006 Kobe Bryant giocava la sua ult… - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: ARTE. LA SFIDA DEL SECOLO E' VINTA SIAMO A 900 di 900… - sportli26181512 : NBA, Nico Mannion che errore! Da solo in contropiede perde palla. VIDEO: Brutta figura per Nico Mannion nella sfida… - S_Pannons : RT @nusspot: Sia benedetto il giorno in cui la Maestra Celentano si è messa in mezzo e la sfida con Riccardo vinta da Tommaso è stata dichi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vinta sfida Disastro Cantù: la squadra sull'orlo del baratro Il punteggio finale della gara di domenica con Trento, vinta dagli ospiti per 75 - 76, è stato così ... Domenica ci sarà la gara interna con Reggio Emilia, poi la sfida esterna con la Fortitudo e la ...

Withu, a Torino con la capolista: fin che c'è vita c'è speranza Una cosa, comunque, è certa: la Withu sa di vendere cara la pelle come accaduto nella sfida vinta domenica al PalaAgnelli sempre con Torino. Se le due combinazioni esposte si intrecceranno la Withu ...

Fukushima, Tiso (Confeuro): la sfida ambientale è lontana dall'essere vinta Energia Oltre Filippi: “Domani non è sfida decisiva” PALERMO – Contro la Vibonese a me la squadra non è dispiaciuta, è normale che avrei voluto vincere ma i ragazzi hanno fatto quanto preparato. Continueremo ad usare questo modulo. La squadra sta lavora ...

Basket: Sassari sfida Milano, ma la testa è già ai playoff (ANSA) - SASSARI, 13 APR - Battere Milano per evitarla fino all'eventuale finale scudetto. Acquisita la matematica certezza di accedere ai playoff scudetto nonostante la sconfitta di domenica a Trevis ...

Il punteggio finale della gara di domenica con Trento,dagli ospiti per 75 - 76, è stato così ... Domenica ci sarà la gara interna con Reggio Emilia, poi laesterna con la Fortitudo e la ...Una cosa, comunque, è certa: la Withu sa di vendere cara la pelle come accaduto nelladomenica al PalaAgnelli sempre con Torino. Se le due combinazioni esposte si intrecceranno la Withu ...PALERMO – Contro la Vibonese a me la squadra non è dispiaciuta, è normale che avrei voluto vincere ma i ragazzi hanno fatto quanto preparato. Continueremo ad usare questo modulo. La squadra sta lavora ...(ANSA) - SASSARI, 13 APR - Battere Milano per evitarla fino all'eventuale finale scudetto. Acquisita la matematica certezza di accedere ai playoff scudetto nonostante la sconfitta di domenica a Trevis ...