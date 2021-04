Villarreal-Dinamo Zagabria: formazioni, quote, pronostici. Emery vuole la semifinale (Di martedì 13 aprile 2021) La brutta e inattesa sconfitta in Liga contro l’Osasuna di domenica non deve rovinare il bel momento del Villarreal, che sta vivendo davvero un grande periodo: grazie alla vittoria di Zagabria, suggellata da un rigore di Gerard Moreno, i Sottomarini Gialli sono molto vicini a un traguardo prestigioso come la semifinale di Europa League. Emery InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 13 aprile 2021) La brutta e inattesa sconfitta in Liga contro l’Osasuna di domenica non deve rovinare il bel momento del, che sta vivendo davvero un grande periodo: grazie alla vittoria di, suggellata da un rigore di Gerard Moreno, i Sottomarini Gialli sono molto vicini a un traguardo prestigioso come ladi Europa League.InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Villarreal-Dinamo Zagabria: formazioni, quote, pronostici. Emery vuole la - notiziasportiva : Rimonta difficile per la Dinamo Zagabria, che deve recuperare dallo 0-1 dell’andata maturato in Croazia nel ritorno… - Fantacalciok : Villarreal – Dinamo Zagabria: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Villarreal – Dinamo Zagabria: dove vedere la diretta live e risultato - sportnotizie24 : #Villarreal-#DinamoZagabria, le probabili formazioni: Emery vicino alla semifinale -