"Vie legali". Bufera su Antonella Elia, Samantha De Grenet pronta alla guerra: "Stai passando il segno"

Samantha De Grenet e Antonella Elia non si sono mai amate e non hanno mai fatto niente per nasconderlo. Niente frasi di cortesia, entrambe sono spesso andate dritte al punto. La loro lite, che va avanti ormai da mesi, è iniziata dentro la casa del Grande Fratello. "Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita. Inoltre tra me e lei non c'è mai stato nulla in passato" aveva raccontato a Barbara D'Urso Samantha De Grenet. "Mi ha aggredita nella prima puntata in cui sono entrata nella casa, dicendo cose imbecilli. Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo. E penso proprio continueremo a farlo a lungo. Antonella Elia è proprio andata oltre e non ha recuperato".

